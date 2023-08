“Non andrò mai a Ballando con le stelle” Il cantante figlio d’arte gela Milly Carlucci

(Di sabato 5 agosto 2023) Brutta notizia per, la seconda in pochi giorni. Riguardacon lee un nuovo rifiuto di un papabile concorrente, che invece si è immediatamente defilato dalla corsa. Il nome di questoera uscito fuori e i telespettatori avevano gradito questa ipotesi. Ma lui è prontamente intervenuto su Twitter-X e ha deciso di smentire totalmente l’indiscrezione. Quindi, non lo vedremo ballare nel programma di Rai1. Peraltro no acon le, dopo il rifiuto di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis aveva esclamato: ““Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare“. Quindi, ha voluto rendere omaggio alla trasmissione di...

" Faraoni Resterà al Verona,c'è nessun motivo per andare via. Gaetano Parleremo nei ...a Castel di Sangro, firmeremo per Di Lorenzo e tratteremo i rinnovi di Politano e Mario Rui . Per ...E' arrivata qui da me disperata e in lacrime e lei queste cosele vuole più sentire e vedere. E neppure io. Infatti,avanti per vie legali per fare luce su quanto accaduto perché io devo ...A proposito di una futura visita in Spagna, invece, ha chiarito: 'in nessun grande paese d'Europa finchéfinisco con i piccoli'. Quanto al prossimo viaggio in Francia ha spiegato che ...