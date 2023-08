“Noi” | il nuovo singolo di Flo

Leggi su lopinionista

(Di sabato 5 agosto 2023) foto di Manuel GuaglianoneMILANO – È in radio , disponibile in digitale (Incisi Records), brano passionale, con sonorità disco funk, scritto con Simone Cerratti (in arte Skyvi) e prodotto da Manuel Guaglianone. Dopo la delusione narrata in modo toccante in “Melodia” e l’inizio di una rinascita celebrata in “Sorriso”, i suoi singoli precedenti, Flo ci regala una canzone che parla di un amore passionale, nato dall’ irrefrenabile desiderio di possedere e vivere l’uno per l’altra, a qualsiasi costo. «Un amore che si materializza nella realtà. “Noi” rappresenta la conclusione di un concept di tre brani che si intrecciano tra di loro. Anche questo brano è autobiografico, nato dal desiderio di condividere con il pubblico una parte di me – spiega Flo – e della mia vita. Questa storia parla del compimento di un sogno, dove l’amore è il vincitore. Troppo spesso ci perdiamo nei pensieri su come ...