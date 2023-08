Nina Moric shock | Stavo per morire e non mi è venuto a trovare nessuno

ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato che ha trascorso un lungo periodo in ospedale , poiché a causa di un'infezione al seno ha rischiato di morire . Tuttavia, ciò che le ha ...Un periodo difficile, quello che ha appena trascorsoche adesso si sente 'rigenerata'. A raccontarlo è lei stessa, durante un'intervista al settimanale di Oggi : ' Rinascita sa di resurrezione - afferma - E io non sono mai morta. Anche se ci ...Dopo un periodo di silenzio,torna a parlare e fa alcune importanti rivelazioni sul suo passato e sui momenti difficili che ha vissuto. La modella ha raccontato di alcuni problemi di salute e come si sia accorta, nel ...

Nina Moric: "Mi hanno asportato un seno e una protesi, abbandonata da tutti" TGCOM

L'ex modella croata, Nina Moric, ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato della terribile esperienza che ha vissuto qualche mese fa.Secondo quanto raccontato, in seguito alle dimissioni dal nosocomio la sua situazione stava anche peggiorando, il suo seno era divenuto di colore viola e la donna avvertiva dei fortissimi dolori ...