Nina Moric choc | “Seno viola | me l’hanno asportato” | come sta e cosa è successo

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 5 agosto 2023) L’intervento a sorpresa L’intervento chirurgico a sorpresa è stato eseguito con: una volta uscita dall’ospedale,ha rivelato di essere pronta a riprendere in mano la sua vita e di volersi prendere cura di sé stessa. Attualmente la modella sta lavorando a un nuovo progetto, che spera di poter condividere con tutti i suoi fan.in codice rosso: l’intervento chirurgico al, ex modella croata, ha dovuto affrontare un terribile problema di salute che l’ha portata d’urgenza in ospedale. La stessaha raccontato in un’intervista per il settimanale Oggi di essere stata ricoverata in codice rosso con uncompletamente, necessitando di un delicato intervento chirurgico. Per ...