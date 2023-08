(Di sabato 5 agosto 2023) Via gli accordi militari con la, negoziati a vuoto e golpisti in trincea. Il 6 agosto scade l’ultimatum delper il ripristino dell’ordine: se violato, «potrebbe scattare» l’attacco contro Niamey

Cancellati accordi con Francia, flop della delegazione Ecowas Ilarriva al giorno del verdetto in un clima sempre più nervoso, complici gli ultimi strappi con i Paesi occidentali e il naufragio ...... una chiara richiesta dei paesi della regione' affinché vengano ripristinati 'entro sette giorni l'ordine costituzionale e la volonta del popolo del', ha spiegato. Ciò significa 'che i golpisti ..."Sono in gioco il futuro dele la stabilità dell'intera regione", ha aggiunto. Proprio di ... webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostrenotizie da Google News SEGUICI Ti ...

Niger, ultime ore per evitare conflitto. Francia e Ue si schierano con l’Ecowas Il Sole 24 ORE

Stamattina le strade della capitale del Niger, Niamey, erano calme e "molti residenti" interpellati dall'Afp auspicavano una fine della spirale di tensione per evitare una "catastrofe". (ANSA) ...Sono ore decisive per il Niger e per gli equilibri geopolitici dell'Africa subsahariana. L'ultimaturm dell'Ecowas, la ...