I piani per l'intervento militare indopo il colpo di stato sono, ma "quando e dove colpiremo lo decideranno i leader" dei paesi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale. La Cedeao , più nota come Ecowas ...... hanno fatto sapere che qualsiasi intervento militare contro ilequivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro i loro rispettivi Paesi, giàad adottare misure d'intervento in appoggio ...Diversi leader sonoa sfruttare l'occasione per aumentare il loro prestigio internazionale ... La minaccia dei vicini ai golpisti delè in scadenza Trump punta sui guai di Hunter Biden per ...

Niger, pronti i piani per un intervento militare dopo il golpe TGLA7

Parigi lo ha fatto sapere alla vigilia della fine dell'ultimatum di questo blocco di Paesi africani, che si dichiarano pronti a intervenire militarmente. "Sono in gioco il futuro del Niger e la ...La Comunità che riunisce alcuni degli Stati dell’Africa occidentale ha stabilito risorse e date per intervenire contro i golpisti ...