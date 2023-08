Niger | i golpisti chiedono aiuto al gruppo Wagner

La nuova giunta militare delha chiesto aiuto al gruppo mercenario russo Wagner mentre si avvicina la scadenza dell'ultimatum per il rilascio del presidente deposto del paese, altrimenti c'è il rischio affrontare un ...Tra jihadisti,e mercenari russi, neanche inpotrà più esserci spazio per l'influenza della vecchia potenza coloniale. La posta in gioco è alta se si considera che la Ue in questi anni ......di aggressione contro lo Stato delvedrà una risposta immediata e senza preavviso da parte delle forze di difesa e sicurezza delsu uno dei membri del blocco", ha detto uno dei...

Niger, golpisti annullano accordi militari con la Francia. Flop dei negoziati Ecowas Il Sole 24 ORE

La nuova giunta militare del Niger ha chiesto aiuto al gruppo mercenario russo Wagner mentre si avvicina la scadenza dell'ultimatum per il rilascio del presidente deposto del paese ...AGI - La Francia ha portato via 1000 persone dal Niger, tra le quali 500 non francesi, dei quali "molti italiani". E' quanto apprende l'Agi da fonti diplomatiche francesi. L'operazione, viene spiegato ...