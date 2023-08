Niger | fallisce la mediazione di Ecowas | vicini a un intevento militare

(Di sabato 5 agosto 2023) su Tg. La7.it - L'opzionediventa di ora in ora la principale e più probabile. A maggior ragione dopo il sostanziale fallimento della missione indi una ...

A maggior ragione dopo il sostanziale fallimento della missione indi una delegazione della comunità economica degli stati dell'Africa occidentale guidata dall'ex presidente nigeriano Abubakar. ...A maggior ragione dopo il sostanziale fallimento della missione indi una delegazione della comunità economica degli stati dell'Africa occidentale guidata dall'ex presidente nigeriano Abubakar. ...

Niger, fallisce mediazione Ecowas, tensioni Niamey-Parigi Focus on Africa

L'opzione militare diventa di ora in ora la principale e più probabile. A maggior ragione dopo il sostanziale fallimento della missione in Niger di una delegazione della comunità economica degli stati ...Il deposto Bazoum: rischio per tutti con l’intero Sahel sotto influenza russa. I golpisti cancellano gli accordi con Parigi ...