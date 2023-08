Newcastle - Fiorentina 2 - 0 | nuovo ko internazionale Buona prova di Arthur

I viola escono sconfitti dal St. James Park. Un gol per tempo di Almiron e Isak condannano i viola. Passi avanti rispetto a Belgrado, ma la miglior Viola è lontanaIlsi è imposto 2 - 0 sullain una gara amichevole per la 'Sela Cup' al St. James's Park di. I padroni di casa schierano dal 1' il neo acquisto dal Milan Sandro Tonali e al ...Non basta Arthur alla per evitare la sconfitta al St James' Park contro il, nella prima partita della mini tournée inglese dei viola. La quartultima amichevole ...superiore alla. ...

NEWCASTLE-FIORENTINA 2-0, Rivivi il live di FV Firenze Viola

Nella ripresa si vede meno ma la sua partita finisce al minuto 80. (Viola News) Il Newcastle si è imposto 2-0 sulla Fiorentina in una gara amichevole per la 'Sela Cup' al St. I padroni di casa ...82' - 2-0 NEWCASTLE, GOL DI ISAK. Lo svedese segna di testa dopo un calcio d'angolo battutto alla perfezione di Trippier. 79' - Cambio per la Fiorentina, dentro Amatucci al posto di Arthur. Per il ...