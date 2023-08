... è obbligatorio avere pneumatici invernali o catene daa bordo. Infine, non dimenticate di acquistare la nuova vignetta svizzera per potervi spostarestrade svizzere senza ricorrere a ...Tragediamontagne tra Piemonte e Canton Ticino dove un 35 ddi Albissola, Giulia Pozzebon, è morta dopo ...arancione Posted on 18 Novembre 2019 18 Novembre 2019 Author Redazione Per pioggia e...Uno stile di Vita, un punto di vista diversocose - L'energia della natura aiuta a rimettere ... Il candore della, il cielo limpido, l'aria pulitissima accompagneranno la nostra passeggiata ...

Neve sulle Dolomiti il 5 agosto, la tempesta Patricia cancella l'estate ilmessaggero.it

Dopo il ciclone Circe è arrivata anche la tempesta Patricia. Il maltempo continua ad abbattersi con prepotenza sull'Italia e un fenomeno piuttosto atipico si sta verificando ...Carlo Budel, gestore della Capanna di Punta Penia sulla Marmolada, sui suoi profili social ha postato video e foto del rifugio completamente sotto la neve, con tanto di pupazzo Wilson a fargli da ...