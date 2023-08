Neve sulle Dolomiti il 5 agosto | la tempesta Patricia cancella l' estate

Basti pensare che nel cuore dell'estate 2023Dolomiti, in particolare sulla Marmolada, è arrivata lavette più alte, tra cui anche il Civetta sopra l'abitato di Alleghe. Nei prossimi ...L'ARTICOLO Maltempo,Dolomiti: la Marmolada scende sotto ...... le temperature sono crollate di oltre 10 gradi evette più alte è comparsa la. Anche stamane sulla Marmolada, gruppo più alto delle Dolomiti, la colonnina di mercurio si è scesa fino a " ...

Neve sulla Marmolada, un pupazzo di neve augura "buon Natale" TGCOM

Arriverà Natale senza nuvole e le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà.. La profezia di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si è avverata. In piena estate sta cadendo la neve sulle Dolomiti. Il celebr ...(LaPresse) Nevica, in agosto, sulle Dolomiti. Come testimoniano i video postati sui social da Carlo Budel, gestore del rifugio di Punta Penia, la punta più alta della Marmolada che si trova a 3.343 me ...