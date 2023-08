Neve d’agosto sulla Marmolada | termometro a -6 gradi “Sembra Natale” – Video

sulla Marmolada. Il maltempo portato sull'Italia dal ciclone Circe, prima, e dalla tempesta Patricia, poi, ha provocato un brusco abbassamento delle temperature e sulla regina delle ...Nel video di Carlo Budel, gestore della struttura, un paesaggio imbiancato come non si vedeva da tempo in questa ...A cura di FIDAS di Laurenzana 11- "UNA NOTTE PER EGIDIO" ...Raduno ore 20.00 presso il Convento di Santa Maria della, a ... esibizione di acrobazie aeree a cura di "Vuoto'Aria" e mostra ...

Neve d'agosto sulla Marmolada, meteo oggi -6 gradi: "Sembra ... Adnkronos