Nel Terzo Polo la tensione resta alta

Leggi su agi

(Di sabato 5 agosto 2023) AGI - In attesa della verifica invocata da ambedue le parti sulla possibile separazione dei gruppi parlamentari, in casail clima rimane sempre teso. L'impressione è che una decisione definitiva verrà presa dopo la pausa estiva del Parlamento, ma è altrettanto vero che, nella situazione presente, i margini di ricomposizione appaiono veramente esili. Se infatti nella fase del fallimento del progetto di partito unico a prevalere erano state le incompatibilità caratteriali tra i due leader Matteo Renzi e Carlo Calenda in questo caso, ad allontanare Italia viva e Azione, ci sono anche questioni di merito politico, a partire dal salario minimo, passando ovviamente per la questione della richiesta di dimissioni del ministro Daniela Santanché e le relative polemiche. Renzi, dopo aver presentato in Senato un ddl a sua firma, continua a incalzare, ...