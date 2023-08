Natan pronto per il Napoli | c’è la data dell’arrivo a Castel di Sangro

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilsi prepara a sferrare il primo colpo di mercato in questa sessione estiva. Si tratta del tanto atteso difensore centralea sostituire Kim Min-Jae. Ildi Aurelio De Laurentiis, fino ad ora fermo sul mercato, sta per portare a casa il suo primo acquisto di questa stagione. La scelta del difensore centrale, che potesse sostituire Kim Min-Jae, andato al Bayern Monaco, è ricaduta sul brasilianoclasse 2001. Un giovane di prospettiva, alto 1,88m, che il club azzurro ha selezionato tra i numerosissimi nomi presi in considerazione., quando arriva adi(LaPresse) – Spazio.itSi tratta di un calciatore veloce e piuttosto tecnico, leader della difesa nel Bragantino. Un accordo per 10 milioni di euro più ...

a sbarcare in Italia: il grande calcio lo aspetta'."In realtà, e senza ingrossare il diaframma toracico, è già tutto, restano i cosiddetti ...ha 22 anni, è nato vicino San Paolo, in Brasile, nell'ottica Red Bull con il Bragantino, ha ...Calciomercato Napoli - "ha raggiunto un accordo col Napoli per un ingaggio da 1,2 milioni di euro all'anno. Offerta da ... Tutto fatto in ogni caso per il brasiliano del Bragantinoa ...

Napoli, trattativa ai dettagli per Natan del Bragantino: le cifre ... Calciomercato.com

Il difensore brasiliano Natan sarà il primo colpo del calciomercato del Napoli e ora i partenopei puntano al rinnovo di Osimhen ...Il difensore brasiliano raggiungerà l'Italia nelle prossime ore, De Laurentiis vorrebbe presentarlo a Castel di Sangro tra domani e lunedì.