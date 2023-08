Natan Napoli | il difensore in arrivo | i numeri del nuovo acquisto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 agosto 2023)inper il club partenopeo: ecco idell’affare per ilCome riferito da Gianluca Di Marzio, ilha completato lo scambio di documenti per l’all’ombra del Vesuvio di, erede designato di Kim. Il giocatore arriva in cambio di 10 milioni di euro più bonus, con un quinquennale da 1,1 milioni di ingaggio a stagione. Visite mediche in programma già domani.