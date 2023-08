Natan il miglior Under 23 brasiliano al Napoli | se solo fosse andato alla Juve…

Leggi su napolipiu

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilsta acquistandoBernardo de Souza, difensoretra i23, di proprietà di Red Bull Bragantino. La scelta deldi puntare sul difensoreha spiazzato tutti. Ma questo oramai è un must da quando c’è Aurelio De Laurentiis. Sicuramentenon è stato il primo obiettivo del, visto che è chiaro che si sia fatto un tentativo concreto per prendere Danso. Ma questo non significa che quello del club azzurro sia un ripiego. Anzisi era già messo in mostra qualche anno fa in Brasile, tanto che Roma e Verona lo volevano portare in Italia. In quel momento, però, nessuno ha affondato il colpo, mentre ilsi è fiondato deciso sul difensore ...