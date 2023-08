Natan è già in viaggio per l’Italia | nelle prossime ore le visite mediche Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 agosto 2023) Il Napoli ha scelto il sostituto di Kim: saràde Souza, centrale 22enne del Bragantino. Arriverà a Castel di Sangro tra domani e lunedì. Ladello Sport lo definisce “un colpo di scena in tipico stile De Laurentiis“. “188 centimetri di muscoli e forza esplosiva. Un’intuizione dello scouting azzurro, come sempre attento a tutte le latitudini. Un profilo che,logiche di un mercato complesso come quello dei difensori, potrà sorprendere il calcio italiano e i tifosi del Napoli, proprio come hanno fatto negli ultimi dodici mesi Kim e Kvaratskhelia, arrivati in azzurro da semisconosciuti e diventati velocemente idoli di Napoli prima ancora che eroi del terzo scudetto”. Una trattativa che “va avanti in gran segreto da giorni“. Mancano solo i dettagli burocratici del contratto e le firme ma l’arrivo è prossimo. “manca tutta ...