Natan al Napoli | su Instagram il post con la Bibbia | «Non avere paura»

(Di sabato 5 agosto 2023) Il difensore brasilianosi avvicina al trasferimento al. Il difensore ha condiviso un messaggio dellasui suoi social media. CALCIOMERCATO: L’urlo “Kim, Kim, Kim” al Maradona non si sentirà più. Ma il, ha individuato il sostituto. Gli azzurri hanno l’accordo per, centrale del Red Bull Bragantino. 22 anni compiuti a febbraio, come rivela ‘Sky Sport’è atteso in Italia già in serata: intesa formalizzata tra i due club sulla base di 10 milioni più bonus, mentre il calciatore guadagnerà 1,1 milioni annui fino al 30 giugno 2028. Ilha virato sudopo aver fallito l’assalto ad altri obiettivi papabili per ilo lasciato vacante da Kim: da Kevin Danso, che ha ...

Da Spalletti e Kim a Garcia e. Cosa devono aspettarsi i tifosi delUmberto Chiariello, giornalista molto seguito in tv e sui social, prova a fotografare la situazione. La logica dice che c'è una sola cosa da fare: ...Enrico Varriale analizza su Twitter l'ingaggio di: sarà il difensore brasiliano a sostituire Kim nella difesa del. Un acquisto che arriva a inizio agosto, dopo che evidentemente altri profili - in primis Danso - erano sfuggiti, ma che è ...1 Il sostituto di Kim Min Jae sarà...Bernardo de Souza o più semplicemente. Ilha scelto e ha pescato in Brasile per il rinforzo in difesa. Secondo quanto riportato da Globoesporte in Brasile De Laurentiis sborserà circa 10 milioni di euro per acquistare dal ...

Napoli-Natan, chi è il dopo Kim: dall'idolo Van Dijk alle sfide con Diego Costa Sky Sport

Natan arriverà a tarda sera in Italia. Scrive sul suo sito Gianluca di Marzio: "Il Napoli si prepara ad accogliere Natan. Dopo aver trovato ...Giungono ulteriori conferme sull'arrivo di Natan al Napoli. Il difensore, erede di Kim, non è stato convocato dal Brigantino per la gara di ...