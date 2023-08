Natan al Napoli | la reazione incredula | “Non ci credo | è un sogno”

(Di sabato 5 agosto 2023)non si aspettava la chiamata del, la suaè stata di incredulità e felicità per ilche si realizza. CALCIOMERCATO. Si sblocca il mercato delcon l’acquisto di, difensore brasiliano classe 2001. Dopo l’accordo vicino con il Bragantino, proprietario del cartellino, il giocatore ha reagito con incredulità e felicità alla notizia del suo passaggio al. Persi tratta di unche diventa realtà, come confermano fonti vicine al calciatore. Giocare nel, una delle squadre più forti e seguite al mondo, è motivo di grande orgoglio per il giovane difensore verdeoro. Dotato di fisicità e abile con il mancino,è il profilo ...

- È fatta per! Domani il difensore svolgerà le visite mediche prima di raggiungere i suoi compagni in ritiro. Scambio di documenti già avvenuto tra i club. L'affare, da circa 10 milioni ...LE CIFRE - Nelle casse del Bragantino andranno circa 10 - 12 milioni tra parte fissa e bonus legati ai risultati dele rendimento del calciatore. Accordo trovato anche conche firmerà un ...Ore calde per il passaggio quindi dial

Chi è Natan, il primo colpo di mercato di Napoli: il difensore brasiliano sostituirà Kim Fanpage.it

Natan non si aspettava la chiamata del Napoli, la sua reazione è stata di incredulità e felicità per il sogno che si realizza.Il Covid diventa un’opportunità per il giovane Natan, che esordirà tra i “grandi” proprio nel settembre 2020: la prima volta arriva nel pareggio 1-1 in campionato contro il Palmeiras. L’ottimo impatto ...