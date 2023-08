Nasce il premio per il miglior restauro della deriva d’epoca

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 5 agosto 2023) Tre giorni di manifestazione, due regate in programma, due conferenze, il concorso per ildi, il primo raduno nazionale delle “Inglesine” dei laghi, un cocktail di benvenuto per gli equipaggi e una cena di gala con musica dal vivo. Questa in breve l’undicesima edizioneVerbano Classic Regatta (www.veledepocaverbano.com), la più importante e partecipata regata nazionale in acque interne riservata alle imbarcazioni a vela, classiche e tradizionali in programma dall’1 al 3 settembre 2023 a Cerro di Laveno Mombello, sulla sponda orientale del Lago Maggiore. Il raduno-regata di velecui sono ammesse le derive storiche Si tratta dell’unico raduno-regata nazionale di veledove sono ammesse anche le ...