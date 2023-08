Napoli | Natan potrebbe arrivare a breve a Castel di Sangro

Con un difensore in più () e con un Anguissa in meno'. Ieri il Corriere dello Sport metteva sotto accusa la preparazione atletica del. "Rudi Garcia con il Girona s'è dovuto inventare (ma ...Calciomercato- Saràil sostituto di Kim in casa: tutto fatto per il difensore brasiliano che sta per diventare effettivamente un nuovo giocatore azzurro. Mercatosarà il sostituto di Kim Rudi Garcia , quindi, sta per avere finalmente il difensore tanto atteso per completare la squadra in vista della nuova stagione. Accordo chiuso col Bragantino ...Dopo una serie di nomi usciti nelle ultime settimane per sostituire Kim, in casasi è arrivato, forse, all'epilogo finale conDopo una serie di nomi usciti nelle ultime settimane per sostituire Kim, in casasi è arrivato, forse, all'epilogo finale con. Il ...

Chi è Natan, il primo colpo di mercato di Napoli: il difensore brasiliano sostituirà Kim Sport Fanpage

Il Napoli ha trovato nel brasiliano Natan il colpo di calciomercato che andrà a sostituire il partente Kim: tra le prossime operazioni da portare in porto adesso per gli Azzurri c'è il rinnovo di ...Il Napoli ha scelto di puntare sul difensore brasiliano, il commento entusiasta di Maurizio Pistocchi in merito all'acquisto del Napoli.