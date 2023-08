- Vincenzo La Porta "colletto bianco" della camorra del potente clan Contini, ha commesso un grave errore: festeggiare lo scudetto vinto dal suo. E lo ha voluto fare in modo plateale. E' ...... ha commesso un grave errore: festeggiare lo scudetto vinto dal suo. E lo ha voluto fare in ... IlVincenzo La Porta è stato trovato individuato grazie anche ad alcune immagini ......- azzurra è costato l'arresto a unche per 11 anni aveva beffato la Giustizia italiana. Non e' bastato essere a Corfù per dare sfogo senza problemi alla sua passione per il Calcio. ...

Napoli, latitante arrestato a Corfù: fotografato mentre festeggiava lo scudetto ilmattino.it

Vincenzo La Porta è stato rintracciato a Corfù dopo la pubblicazione di una fotografia: ritenuto vicino al clan camorristico Contini. Adesso è in attesa dell'estradizione ...Il latitante Vincenzo La Porta, considerato tra i 100 più pericolosi, individuato grazie alla sua passione per il Napoli ...