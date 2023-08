Napoli | Koopmeiners è il colpo Scudetto | cifre e ingaggio del 4° acquisto | ha già accettato il trasferimento

(Di sabato 5 agosto 2023) La SSCalla carica di Teun. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente delAurelio De Laurentiis ha scelto il centrocampista dell’Atalanta per prendere il posto lasciato vuoto da Ndombele, un investimento importante che garantirebbe a Rudi Garcia di avere un titolare in più in mezzo al campo: L'articolo

... è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it , in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare di Natan , il nuovo obiettivo delper la difesa, e didell'Atalanta, ancora nel ...... perché ilne chiede almeno il doppio. Si sta ragionando su questi argomenti: rinnovo ... Garcia insiste per un'alternativa ad Anguissa: piace, sarebbe perfetto se non fosse per la ...Resta ancora in piedi l'ipotesi Arabia Saudita per lui e, in caso di cessione, ilandrebbe a sferrare l'attacco per Teun. Pronti 35 milioni per arrivare all'ex AZ Alkmaar, anche ...

Paolo Ziliani sottolinea il paradosso dell'Inter favorita nonostante i problemi di Zhang e la clamorosa sottovalutazione del Napoli.Tutto quello che c’è da sapere per effettuare una perfetta asta del fantacalcio. La guida ruolo per ruolo con i migliori e le sorprese della Serie A, e con i consigli sui rigoristi e il budget.