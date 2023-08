Napoli-Foggia | non riesce a scendere alla fermata | toglie le chiavi dal quadro del bus in autostrada a 80 all’ora Denunciato cinquantenne Il conducente ha salvato settanta persone

Leggi su noinotizie

(Di sabato 5 agosto 2023) A bordo dell’autobus Air Campaniapasseggeri, ieri sera. Partito daverso, compiuta ladi Mercogliano ha imboccato l’. Proprio in, stando a ricostruzioni, ilextracomunitario si è accorto di avere perso ladi Mercogliano così ha provato a far fermare il mezzo. Al diniego dell’autista, stando a ricostruzioni dell’accaduto, il passeggero ha sfilato ledaldel pullman in marcia ad ottanta chilometri orari. IlAlessandro Volpe, 35 anni (identità riportata nel resoconto Agi) ha praticamente. Ha controllato il mezzo che perdeva potenza e ...