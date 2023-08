Napoli | De Laurentiis prepara l’offerta per il colpo dalla Serie A

(Di sabato 5 agosto 2023) Ilsta iniziando a muovere i primi passi sul mercato, selezionando profili da integrare nella rosa a disposizione di Rudi Garcia. Deè pronto a fare un’offerta. Ildi Aurelio Deè ancora fermo sul mercato in entrata, ma sta valutando unadi colpi da sferrare per completare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Le priorità per il club azzurro sono senza dubbio un difensore centrale, che possa sopperire alla mancanza di Kim Min-Jae, e un centrocampista che sostituisca Tanguy Ndombele. La società partenopea contestualmente è a lavoro anche per rinnovare i protagonisti dello scudetto. Il rinnovo più atteso è senza dubbio quello di Victor Osimhen, ma ci sono anche altri azzurri che devono definire il proprio futuro. Tra questi anche Piotr Zielinski, che si è ...

... gol Teun Koopmainers Alpiace, e non da ora, Koopmeiners , centrocampista dell'Atalanta. Delo vorrebbe come rinforzo in mediana. Ieri la Gazzetta dello Sport scriveva che il ...Impensabile, scrive, arrivare alle soglie della fine del calciomercato per decidere: sarebbe un azzardo perdente per Dee per il. Barbano scrive: "C'è una dead line per Osimhen, ..." Sulla scrivania di Deerano arrivati solo report positivi ". Così il Corriere della Sera spiega perché alla fine ilha deciso di puntare proprio su Natan, il giovane difensore brasiliano del Red Bull ...

Fedele contro De Laurentiis: "Ha mancato di rispetto ad un giocatore del Napoli" CalcioNapoli24

Il Napoli ha scelto di puntare sul difensore brasiliano, una trattativa che si è sviluppata negli ultimi giorni.Se l’Atalanta dovesse decidere di cedere anche l’olandese, il Napoli verrebbe informato con diritto di precedenza acquisito con il suo atteggiamento ...