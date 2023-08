Napoli | allarme preparazione atletica La Gazzetta | non è normale mettere a rischio l' inizio della stagione

Ieri il quotidiano sportivo lanciava l'circa la preparazione atletica dello staff di Garcia. Ilquest'anno ha cambiato preparatore. Negli anni precedenti, quelli della gestione di ...... lo stesso ministro Giuseppe Valditara ha lanciato l': tra 10 anni, entro il 2033, in Italia avremo 1 milione di alunni in meno. Poco più dell'equivalente della popolazione di. ...Domani prevista allerta gialla ancora in diverse regioni, arancione in Veneto Rientrato l'... Le più trafficate saranno la A1 Milano -e la A14 Bologna - Taranto, in direzione ...

Napoli in allarme: dopo Kvaratskhelia e Osimhen, out un altro big Tuttosport

Anche la Gazzetta, dopo il Corriere dello Sport, mostra preoccupazione sulla preparazione atletica del Napoli e gli infortuni ...Magari il colore non è ancora quello rosso dell'emergenza, ma certamente la spia dell'allerta lampeggia in casa Napoli. I tanti giocatori fermi ai box - prima a Dimaro e sopratutto ...