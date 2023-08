Mountain Bike | Charlie Hatton nuovo campione del mondo di Downhill | Loris Revelli 14° e migliore azzurro

(Di sabato 5 agosto 2023) Fort William esulta con. Il britannico azzecca la gara della vita nel Mondiale die si prende la maglia iridata nelin una giornata condizionata fortemente dalla pioggia e dalle condizioni davvero precarie. Infatti rimane per lungo tempo sulla ‘hot seat’ lo spagnolo Angel Suarez Alonso, che vede uno dopo l’altro i propri avversari piazzarsi alle sue spalle. C’è bisogno degli ultimi a scendere in pista per schiodarlo da lì, e come un lampo arrivache si piazza in testa in 4.26.747. Fra tante vittime, di cadute e problemi meccanici, colui che lo mette più in apprensione è l’austriaco Andreas Kolb, tra l’altro compagno di squadra, che si mette dietro per 599 millesimi. Nemmeno il transalpino Loic Bruni, titolare del ...

Valentina Holl si conferma campionessa del mondo nel Downhill di. Ai Mondiali di Glasgow 2023 , l'austriaca si aggiudica la prova chiudendo in 4'58 242, precedendo la svizzera Camille Balanche e la francese Marine Cabiriou, entrambe staccate di oltre ...L'elisoccorso Pegaso è intervenuto a Bagni di Lucca per soccorrere un cicloamatore di 38 anni caduto in, sembra facendo tutto da solo, in località Ponte a Gaio, nella zona del ristorante Nido dell'Aquila. Ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato, in codice giallo, con Pegaso, ...Nel pomeriggio, alle 15 le prove di tennis,e altri sport, torneo di calcio balilla e ping pong e alle 16 la festa di Auser con intrattenimento per bambini e musica. La sera, infine, ...

PHILIPSEN: VIENE DALLA MOUNTAIN BIKE IL DANESE CAMPIONE NAZIONALE IN TUTTE LE SPECIALITA' TUTTOBICIWEB.it

Viene dalla mountain bike il nuovo campione del mondo degli Juniores. Albert Whiten Philipsen, 17 anni il prossimo 3 settembre, è nato a Holte nella Zelanda del Nord ma vive a Copenaghen in Danimarca.Doppietta per Valentina Holl nel Downhill di Mountain Bike. L'austriaca si impone per la seconda volta consecutiva dopo la vittoria dello scorso anno in Val di Sole, ripetendosi anche a Glasgow, avant ...