MotoGP | Vinales | “Sono soddisfatto | ora dobbiamo continuare a spingere”

Per lo spagnolo è la prima vittoria in(anche se le sprint race non contano per le statistiche): "Sono molto contento, è bello iniziare la seconda parte della stagione con una vittoria. Sapevo ...Alex Marquez vince a sorpresa la Sprint di Silverstone: il pilota del team Gresini ha preceduto sul podio Bezzecchi (Mooney) e(Aprilia), per un podio tutto composto da moto italiane. 4° Zarco, 5° Aleix Espargaró, 6° Martin, 7° Miller. Completano la top 10 Augusto Fernandez, Binder e Oliveira. Gara complicata per ......2022 sarà sicuramente sulla coppia ufficiale Aprilia composta da Aleix Espargaro e Maverick... Di seguito troverete la classifica del mondiale2023 aggiornata pochi minuti dopo ogni gara ...

Sprint a Silverstone, Alex Marquez imprendibile. Bezzecchi e Vinales sul podio La Gazzetta dello Sport

Alex Marquez ha vinto la gara Sprint del Gp della Gran Bretagna di MotoGp sul circuito di Silverstone, quinto vincitore sulle nove disputate. Il pilota spagnolo con la Ducati del Gresini Racing MotoGp ...(ANSA) - ROME, AUG 5 - Italy's Marco Bezzecchi of the VR46 Racing Team came second at the MotoGP British Grand Prix Sprint Race on Saturday, which was won by Gresini's Álex Márquez. Maverick Vinales ...