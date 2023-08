MotoGP su TV8 | GP Gran Bretagna 2023 | orari | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) Come d’abitudine, per il Motomondiale la giornata più ricca d’azione dal punto di vista quantitativo è il sabato. Vero, la domenica è dedicata aiPremi, dunque agli eventi clou del weekend. Cionondimeno, nel dì precedente si assiste alledi tutte e tre le classi, alladie, quando sono previste, a entrambe le gare di MotoE! Capitolo pole position. Inla scena è dominata da Francesco Bagnaia, che ne ha firmate ben 4 (Austin, Le Mans, Mugello, Sachsenring) a fronte dell’unica ottenuta dai fratelli Marc e Alex Marquez (rispettivamente Portimao e Rio Hondo), da Aleix Espargarò (Jerez) e da Marco Bezzecchi (Assen). Decisamente più equilibrata la situazione in Moto2, dove solo Sam Lowes e Alonso Lopez si sono ripetuti. La classe intermedia è un’eccezione, poiché anche in ...