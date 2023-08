MotoGp Silverstone 2023 | Bezzecchi in pole sotto il diluvio

(Di sabato 5 agosto 2023) Il pilota della Ducati parte davanti a Miler e Alex Marquez. Quarto tempo per Bagnaia, scivolato nelle battute finaliildiMarcocon la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, nonostante una caduta nel finale, ha conquistato laposition nel Gp della Gran Bretagna dicon il tempo di 2’15?359. Il pilota italiano precede Jack Miller in sella alla Red Bull KTM Factory Racing e Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing. “Le condizioni cambiano da un tratto all’altro del circuito, non è semplice”, dicea Sky Sport dopo la sessione condizionata dalla pioggia. Quarta la Ducati di Francesco Bagnaia: anche il leader del Motomondiale, campione del mondo in carica, cade nel finale della sessione e ...

MotoGP Qualifiche Silverstone: pole Bezzecchi, Bagnaia 4°

