Silverstone, caduta per Bezzecchi ma senza conseguenze In una Silverstone dalle temperature rigide,Bezzecchi e Luca Marini centrano l'obiettivo di giornata per il Mooney VR46 Racing Team ...Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming! Iscriviti a NOW per guardare F1®,™ ...del BarLume - Aria di mare Settima commedia targata Sky Cinema ispirata ai raconti di...Ecco gli orari dellaoggi Silverstone 2023 in diretta su TV8, Sky e Now, nono appuntamento della stagione 2023. L'... con un vantaggio di 35 punti su Jorge Martin (Pramac) e di 36 su...

MotoGP, Marco Bezzecchi: "Contento per la pole position. La Sprint Race In queste condizioni sarà pericolosa" OA Sport

SILVERSTONE - Marco Bezzecchi, in sella alla sua Ducati Mooney VR46, conquista la pole positione nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP sul tracciato di Silverstone con il tempo di 2.15.398, ...Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini riprendono a inseguire vittorie e sogni a Silverstone, mentre il mercato MotoGp è incendiato. Franco Morbidelli lascia la Yamaha che punta su Alex Rins, i team ...