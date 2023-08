MotoGP | Marco Bezzecchi centra la pole a Silverstone sotto la pioggia! Bagnaia 4° nonostante una caduta

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023)si conferma estremamente competitivo sul bagnato e conquista laposition per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale. Il romagnolo del Team Mooney VR46, alla terza partenza al palo della carriera in top class, è stato il più veloce in qualificala pioggia ain 2’15?359 alla guida della sua Ducati GP22. Prima fila in griglia completata da due specialisti del bagnato come l’australiano della KTM Jack Miller e lo spagnolo della Ducati Gresini Alex Marquez, rispettivamente secondo e terzo a 270 e 412 millesimi dalla vetta. Buona quarta piazza in condizioni difficili per il leader del campionato Francescouna scivolata che ha messo fine al ...