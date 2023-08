MotoGP | Jorge Martin | “In queste condizioni soffro sempre Almeno ho fatto qualche punto…”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023)mastica amaro dopo il secondo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Silverstone abbiamo vissuto una gara su distanza ridotta con pochissime emozioni. Nonostante l’asfalto viscido, infatti, non abbiamo assistito a particolari colpi di scena. La vittoria è andata ad Alex Marquez con appena 366 millesimi su Marco Bezzecchi quindi terzo Maverick Vinales a 3.3. Quarta posizione per Johann Zarco a 5.6, quinta per Aleix Espargarò a 6.0, sesta pera 7.2. Settimo al traguardo Jack Miller a 9.4 davanti ad Augusto Fernandez a 9.8, mentre non va oltre l’11a posizione Luca Marini a 17.3, davanti a Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e un disastroso Francesco Bagnaia addirittura 25.5. A questo punto ...