MotoGP | GP Silverstone | highlights della Sprint

Gli highlights della Sprint Race di: Alex Marquez si impone su Marco Bezzecchi e Maverick Vinales. nbsp;Francesco Bagnaia solo 14° a 25' dal primo ...... in sella alla Ducati targata Gresini, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna dicon il tempo di 21'52317. Secondo posto sul circuito diper l'italiano e poleman ...Alex Marquez ha vinto la gara Sprint del Gp della Gran Bretagna disul circuito di, quinto vincitore sulle nove disputate. Il pilota spagnolo con la Ducati del Gresini Racingsi è imposto davanti a Marco Bezzecchi con la Ducati del Mooney ...

Sprint a Silverstone, magia di Alex Marquez. Bezzecchi e Vinales sul podio, male Bagnaia La Gazzetta dello Sport

MotoGP GP Silverstone Repsol Honda Team - Gara anomala per Marc Marquez nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna. L'otto volte campione del mondo ha concluso in 18esima posizione a 30 second ...MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati Gresini - Prima vittoria in MotoGP per Alex Marquez, con il pilota del Team Gresini che si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna. IL ...