MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 | la classifica piloti dopo la Sprint Race

(Di sabato 5 agosto 2023) Laè tornata in pistauna lunga pausa estiva e laladelPremio di, è già cambiata. La gara è stata vinta da Alex Marquez, seguito da Bezzecchi e Vinales. Zero punti invece per il leader Bagnaia, che ora vede nel connazionale Bezzecchi una reale minaccia. Questa lagenerale dei: Pecco Bagnaia – 194 punti Marco Bezzecchi – 167 Jorge Martin – 163 Johann Zarco – 115 Brad Binder – 115 Luca Marini – 98 Aleix Espargaro – 82 Jack Miller – 82 Alex Marquez – 75 Fabio Quartararo – 64 Maverick Vinales – 63 Franco Morbidelli – 57 Alex Rins – 47 Augusto Fernandez – 44 Fabio Di Giannantonio – 34 Takaaki Nakagami – 34 Miguel Oliveira – ...

Latorna in pista domenica per la gara, LIVE alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su ...16.50, Alex Marquez vince Sprint race Lo spagnolo Alex Marquez ha vinto la gara sprint delPremio diBretagna, valida per il Mondiale della, a Silverstone. Il pilota della Ducati del Team Gresini ha preceduto Marco Bezzecchi, su Ducati del Team VR46, partito dalla pole position. Terzo ...Davanti a Bezzecchi e Vinales Alex Marquez ha vinto la gara Sprint del Gp dellaBretagna disul circuito di Silverstone , quinto vincitore sulle nove disputate. Il pilota spagnolo con la Ducati del Gresini Racingsi è imposto davanti a Marco Bezzecchi con la ...

MotoGP, orari e dove vedere il GP Gran Bretagna a Silverstone Sky Sport

Il Márquez più giovane gestisce il rientro di Bezzecchi e conquista la vittoria. Gara da dimenticare per Bagnaia (14°).(Adnkronos) - Alex Marquez ha vinto la gara Sprint del Gp della Gran Bretagna di MotoGp sul circuito di Silverstone, quinto vincitore sulle nove disputate. Il pilota spagnolo con la Ducati del Gresini ...