MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 | griglia di partenza e risultati qualifiche |  Bastianini 13°

Dopo oltre un mese di vacanze il Motomondiale riaccende finalmente i motori e lo fa alla grande con ilPremio diBretagna di, gara valida per il Mondiale 2023 e che si corre sul circuito storico di Silverstone . Subito un banco di prova importante per la leadership della Ducati e del campione del ...Scattano le qualifiche a Silverstone, mentre Di Giannantonio ha ottenuto il miglior tempo nelle terze libere. Bagnaia secondo, terzo Oliveira. Quest'ultimo finito a terra così come Fernandez per una ...Sabato intenso a Silverstone Seconda giornata di attività in pista a Silverstone per i piloti della, impegnati nel fine settimana delPremio diBretagna. Come determinato dal nuovo ...

MotoGP, Gran Premio di Silverstone: gli orari in tv su Sky, TV8 e Now GPOne.com

Turni del Motomondiale resi inservibili dalla pioggia, Di Giannantonio il più veloce nella MotoGP davanti a Bagnaia.La MotoGP riaccende i motori nel fine settimana sullo storico tracciato di Silverstone, dopo una pausa di oltre un mese. L'azione in pista sarà in diretta su Sky e su Now, mentre TV8 offrirà live le q ...