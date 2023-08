MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 | classifica e ordine d’arrivo della Sprint Race

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) Sul circuito di Silverstone Alex Marquez ha vinto ladel sabato. Alle sue spalle Bezzecchi e Vinales. Non è stata una buona giornata per la Ducati, con entrambi i piloti fuori dai punti, proprio come Marc Marquez e Fabio Quartararo. Questo l’di arrivo: Alex Marquez Marco Bezzecchi Maverick Vinales Johann Zarco Aleix Espargaro Jorge Martin Jack Miller Augusto Fernandez Brad Binder Miguel Oliveira Luca Marini Fabio Di Giannantonio Enea Bastianini Francesco Bagnaia Franco Morbidelli Pol Espargaro Joan Mir Marc Marquez Raul Fernandez Takaaki Nakagami Fabio Quartararo Iker Lecuona SportFace.