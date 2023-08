MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 Alex Marquez | “Sono contento | giornata ideale”

Latorna in pista domenica per la gara, LIVE alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su ...Laè tornata in pista dopo una lunga pausa estiva e la classifica, dopo la Sprint Race delPremio diBretagna, è già cambiata. La gara è stata vinta da Alex Marquez, seguito da Bezzecchi ...Valutazioni in corso in casa Ducati dopo una sprint poco brillante nelPremio diBretagna 2023 di. ' Gli ingegneri valuteranno la situazione, Pecco è andato troppo piano, stamattina aveva unpasso sul bagnato. Si è lamentato che guidava sulle uova. Non abbiamo ...

MotoGP, orari e dove vedere il GP Gran Bretagna a Silverstone Sky Sport

SILVERSTONE - Secondo posto nella sprint race del Gran Premio di Silverstone 2023 per Marco Bezzecchi che, nonostante la pole position conquistata in mattinata, viene battuto sul filo di lana da Alex ...SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Alex Marquez, in sella alla Ducati targata Gresini, ha vinto la Sprint Race del Gran ...