MotoGP | gioie e dolori per Bagnaia con la pioggia Non è uno specialista | ma nel 2022…

(Di sabato 5 agosto 2023) Francescoha vissuto un sabato pomeriggio da comparsa. Il Campione del Mondo in carica non è riuscito a venire a capo delle singolari condizioni in cui si è corsa la Sprint di Silverstone. Nonostante abbia smesso di piovere, l’asfalto inglese era ancora umido dopo il diluvio mattutino e ha costretto i piloti a utilizzare gomme rain nella gara dimezzata. Contesto anomalo anche in termini d’assetto, che non poteva essere interamente da bagnato. Pecco ci ha capito poco. Anzi, niente. Il piemontese, scattato dalla quarta casella, è stato trasparente, perdendo una posizione dopo l’altra. Alfine si è attestato al 14° posto, addirittura ultimo fra i piloti Ducati. Insomma, proprio non riesce a trovare continuità quando entra in scena l’acqua! Sì, perché proprio in un habitat ibrido, lo scorso anno, tirò la spallata decisiva nella rincorsa al Mondiale. Il 2 ottobre si ...