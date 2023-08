Moto3 | Jaume Masià centra la pole del GP di Gran Bretagna davanti a Ogden e Holgado | 4° Rossi

Masiá ha conquistato la pole position a Silverstone nella. MASIÁ : 6pole in(2quest'anno dopo Austin) EGUAGLIA Brad Binder, Gabriel Rodrigo, Raúl Fernández, Tony Arbolino, Deniz ...Torna in pista la Moto 3 , con qualche conferme e diverse sorprese. Tra le prime spiccaMasia , secondo in campionato, che ha staccato il miglior tempo di giornata, davanti al ..., i ......nelle prime prove libere delladel GP di Gran Bretagna 2023 in programma sul circuito di Silverstone. Il pilota spagnolo ha girato in 2:12.817, precedendo di un centesimo il connazionale...

Moto3, Jaume Masià centra la pole del GP di Gran Bretagna davanti a Ogden e Holgado, 4° Rosi OA Sport

Moto3 GP Gran Bretagna Qualifiche - Jaume Masia ha conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto3, nono appuntamento del Motomondiale 2023 in programma domenica a Silversto ...Giro finale spaziale di Aleix Espargaró nella Practice MotoGP, relega Martín a 0"6 ed il compagno Viñales a 0"7.