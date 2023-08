Moto2 | GP Gran Bretagna 2023 | bene Arbolino sul bagnato | è 2° nella FP3 13° Acosta

(Di sabato 5 agosto 2023) Continua incessante la pioggia nel nel Northamptonshire, Contea che sta ospitando il nono appuntamento del Motomondialedi, ovvero il GP della. Le condizioni bagnate della pista di Silverstone hanno sparigliato le carte in una FP3 in cui si è visto un Tonydifferente rispetto alle prime due sessioni, facendo ben sperare in vista del Q1. Nello specifico il pilota dell’Elf Marc VDS Racing Teams ha segnato il secondo miglior tempo del lotto, girando in 2:22.514, a +0.415 rispetto a un super Jake Dixon (Tensite GasGas Aspar Team), il quale ha fermato il crono a 2:22.099. Più staccato il resto dei centauri. Sam Lowes (El Marc VDS Racing Team), si è piazzato infatti al terzo posto con un gap di +1.142 precedendo Izan Guevera (Tensite GASGAS Aspar Team) e Sergio Garcia (Pons ...

Situazione complicata sulla pista di Silverstone, in Bretagna, dove sia la Moto3 che la Moto2 hanno affrontato la terza sessione di prove libere con la pista bagnata dalla pioggia.

