Moto GP | Gran Bretagna | Marquez vince lo Sprint Race Bezzecchi secondo

... in sella alla Ducati targata Gresini, ha vinto la Sprint Race delPremio diBretagna di ... separate dall'altra Aprilia di Aleix Espargarò, quindi un tris di Ktm con leufficiali di Jack ...... Marc Marquez , ha parlato dopo la pessima prestazione nella Sprint Race delPremio di... Adesso vediamo come vanno le prossime gare, cosa arriva dal Giappone, come sarà lanuova a Misano.Risultati MotoEBretagna 2023, Silverstone - Gara 1 Risultati MotoEBretagna 2023, Silverstone - Gara 2 Classifica del mondiale MotoE 2023 In arrivo

Dove sono finite le moto Gran Turismo economiche InMoto

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati - Sprint Race da dimenticare quella del Gran Premio di Gran Bretagna per Pecco Bagnaia. Il #1 della Ducati non è andato oltre la 14esima posizione finale e h ...Alex Marquez è il vincitore della Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 ... Completa il podio l’altro spagnolo Maverick Viñales (Aprilia), per un podio tutto targato moto italiane.