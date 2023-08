Moto GP | Fabio Quartararo | “Preoccupante chiudere con 30 secondi di ritardo in 10 giri”

(Di sabato 5 agosto 2023) Non c’è davvero pace per. Il pilota della Yamaha, artefice di una prima parte di stagione assolutamente sottotono, dopo delle qualifiche negative si è dovuto accontentare soltanto della ventunesima posizione in occasione della Sprint Race del GP della Gran Bretagna, nono appuntamento delmondiale 2023 diGP. Un risultato, l’ennesimo, che sottolinea la grande difficoltà del francese, apparso decisamente rassegnato una volta intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “In qualifica ho fatto solo un giro, poi è arrivato l’errore, sono dovuto tornare ai box perché si era spenta la. In gara ho fatto una partenza tutto sommato buona, il passo però era quello. E’ moltofinire a 30in soli 10 ...

Non hanno mosso la classifica Marc Marquez eQuartararo, autori di una gara anonima in sella rispettivamente alla Honda e alla Yamaha, case in grandissima difficoltà e con le seinelle ...PilotaNaz. Punti 1 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 194 2 Marco BEZZECCHI Ducati ITA 167 3 Jorge ...98 7 Jack MILLER KTM AUS 82 8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 82 9 Alex MARQUEZ Ducati SPA 75 10...Gara da dimenticare, invece, per Bagnaia che viene passato anche daDi Giannantonio, mentre Oliveira come un fulmine passa anche Marini e mette nel mirino Binder per provare a conquistare un ...

MotoGP Gp Gran Bretagna Sprint Race - Alex Marquez si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP, nono appuntamento del Motomondiale 2023 disputato a Silverstone. Il p ...SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Sessione di qualifiche fortemente condizionata dalla pioggia a Silverstone, dove l'acqua in pista ha causato numerose cadute. Tra le "vittime" della pioggia anche Fabio Di ...