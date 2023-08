Morto il padre di Virginia Raggi | il cordoglio del Movimento 5 Stelle

... storica azienda astigiana, saluta il figlio del fondatore, cavalier Lorenzo Ercole,ieri ... avviato nel 2019, vicino alla sede storica di Asti, creata nel 1939, dalSecondo Ercole, ..."Siamo vicini a Virginia Raggi per la perdita del papà. In questo triste momento, a lei e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze". Così in una nota il gruppo M5S alla Regione Lazio. "Le ...... anche Guido Franchetti (1895 - 1917),in missione militare durante la Prima Guerra Mondiale, ... - 1993), anch'egli diventato musicista e compositore come il. Infine, Alberto sposerà nel ...

La scomparsa di Lorenzo Raggi - il papà dell’ex sindaca di Roma -arriva esattamente il giorno dopo dalla morte del padre di Giuseppe Conte; si tratta, dunque, del secondo lutto di fila nel giro di due ...(Adnkronos) – “Siamo vicini a Virginia Raggi per la perdita del papà. In questo triste momento, a lei e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”. Così in una nota il gruppo M5S alla ...