Monza | incinta del decimo figlio | niente carcere per la scippatrice condannata a 9 anni

Deve scontare quasi 8 anni di reclusione, ma i poliziotti che l'hanno sorpresa nell'hotel diin cui vive col compagno non hanno potuto arrestarla, perché ha presentato un certificato medico che attesta la (decima) gravidanza. Il controllo è scattato nella notte tra il 3 e il 4 agosto in ...La donna,e madre di 9 figli, si trovava nell'albergo insieme al suo compagno. La segnalazione è pervenuta alla questura dinella nottata di giovedì 3 agosto alle ore 3.45. Da ulteriori ...... non andrà in carcere perchédel decimo figlio. È la storia di una donna di 32 anni di origini bosniache, rintracciata dagli agenti della Polizia di Stato in un albergo adove ...

Monza, è incinta del decimo figlio: niente carcere per la scippatrice Open

