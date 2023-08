Monza | è incinta del decimo figlio | niente carcere per scippatrice

(Di sabato 5 agosto 2023) Condannata a 9 anni di reclusione per scippi e reati contro la persona, non andrà inperchédel. È la storia di una donna di 32 anni di origini bosniache, rintracciata dagli agenti della Polizia di Stato in un albergo adove alloggiava insieme al compagno. Secondo quanto accertato, dal 2004 ha commesso decine e decine di furti e scippi, oltre a violazioni in materia di armi e reati in materia di immigrazione. Fermata più volte nel corso degli anni dalle forze dell'ordine, la donna è sempre risultata in situazioni personali o familiari tali da non consentire di poter procedere al suo trasferimento in

Monza, è incinta del decimo figlio: niente carcere per la scippatrice

