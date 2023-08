Monza | è incinta del decimo figlio | niente carcere per la scippatrice

(Di sabato 5 agosto 2023) Una cittadina bosniaca di 32 anni deve scontare una condanna a 9 anni diper scippi e reati contro la persona. Ma èdel. E per questo non finirà in. Succede a, dove la donna è stata rintracciata in un hotel dalla polizia insieme al compagno. Gli investigatori hanno accertato che aveva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Imperia. Doveva scontare una condanna a 9 anni diper reati contro il patrimonio e la persona. Ma, scrive l’agenzia di stampa Agi, sin dal 2004 – quando aveva 13 anni – ha cominciato a commettere reati. Soprattutto scippi, oltre a violazioni della legge sulle armi e di quella sull’immigrazione. Ha ricevuto divieti di accesso in zone come stazioni e metropolitane di più città. Nel marzo ...

Monza, è incinta del decimo figlio: niente carcere per scippatrice

