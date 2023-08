Monti si converte a Meloni | il temporale farlocco e Cruciani | quindi | oggi

Sicosì al cattolicesimo. Nel 1943 entra in seminario, la famiglia non approva la sua ... per questo suo carattere, viene isolato e nominato priore di Barbiana, un piccolo paesino sui...Una centrale termoelettrica è un impianto chel'energia termica generata dalla combustione ... ha dichiarato Nicola, Amministratore Delegato di Edison. "Il nostro Gruppo - ha aggiunto ...Sicosì al cattolicesimo. Nel 1943 entra in seminario, la famiglia non approva la sua ... per questo suo carattere, viene isolato e nominato priore di Barbiana, un piccolo paesino sui...

Monti si converte a Meloni, il temporale farlocco e Cruciani: quindi ... ilGiornale.it

Secondo me Meloni viene apprezzata in Italia e all’estero perché è brava". E a dirlo non è Lollobrigida ma Mario Monti, proprio quel Mario Monti. Ora, la cosa non mi sorprende molto. I grandi dello ...