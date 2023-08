Monteforte Irpino | evade dagli arresti domiciliari | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 5 agosto 2023): Denunciato 50enne per evasione, violazione di domicilio e danneggiamento in un appartamento disabitato I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di “Evasione”, “Violazione di domicilio” e “Danneggiamento”. Nel pomeriggio di giovedì, a seguito di segnalazione giunta al “112”, l’operatore ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia presso un appartamento di, momentaneamente disabitato, dove era stata segnalata la presenza di una persona. Nell’immobile i Carabinieri hanno sorpreso un noto detenuto domiciliare, che, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si era arbitrariamente introdotto in casa. Il 50enne, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica ...