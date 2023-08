Mondiali Glasgow 2023 | ciclismo su strada | percorso prova in linea uomini elite

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) Domenica 6 agosto si disputa laregina deidi, laindeglidelsu. Ilscozzese si presenta abbastanza semplice, ma tecnico e tortuoso dal punto di vista altimetrico nel circuito finale. Si parte da Edimburgo per arrivare adopo 272 chilometri, con la prima parte ina la seconda nel circuito da 14.3 chilometri da ripetere per dieci volte. Primi 120 chilometri in, con le salite di Bonnybridge (4.4 km al 3.4%) e di Crow Road (5,6 km al 4%), per poi entrare nel tracciato finale. I 14.3 chilometri non presentano difficoltà altimetriche esagerate, ma ci sono vari strappi che ...